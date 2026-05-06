Путевки в коммерческие детские лагеря на лето-2026 подорожали на 15-25%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Стоимость путевок в коммерческие детские лагеря на летние смены 2026 года выросла на 15-20%, тем не менее, спрос на них вырос по сравнению с прошлым годом, сообщает в среду Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По данным комитета РСТ по детскому отдыху, в этом году стоимость отдыха в коммерческих лагерях в зависимости от региона выросла на 15-25%. В Московской области путевка стартует от 70 тыс., средняя стоимость порядка 85 тыс. рублей. В Ленинградской области 21 день в лагере стартует от 78 тыс. рублей, но есть путевки и за 80-90 тыс., в Нижегородской области - от 53 тыс. до 72 тыс., в Краснодарском крае средние цены за 21 день от 68 тыс. до 100 тыс. рублей. В Свердловской области 14 дней стоят в среднем от 59,9 тыс. рублей, 18 дней в Татарстане - от 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказала руководитель комитета, директор компании "Диал-тур" Татьяна Иванова, несмотря на рост цен, путевки бронируются лучше, чем годом ранее.

"Продажи начались в январе-феврале, то есть интерес у родителей к этому виду отдыха есть, хотя приобретают они в основном путевки в лагеря рядом с домом – москвичи в Московской области, екатеринбуржцы – в Свердловской, и так в каждом регионе. К началу апреля большинство лагерей на первую смену были проданы на 80-90%, в некоторых регионах и больше. Так, в Ленинградской области – порядка 95% лагерей, в Московской – 70-80%, в Тюменской 95%, в Свердловской 90%, в Пермском крае качественные лагеря уже практически были заполнены", - пояснила она.

По словам эксперта, в апреле-мае началось активное заполнение и вторых-третьих смен. Лучше всего традиционно бронируются самые популярные лагеря и даты, но во всех регионах еще достаточно предложений.

"Вряд ли можно говорить о глобальном росте спроса, скорее о перераспределении потока – увеличилось число детей, едущих в местные лагеря, одновременно уменьшилось число тех, кто едет на море. Заметно желание родителей не отправлять детей далеко от дома. Тем не менее, с появлением официального разрешения на купание в море в Анапе можно ждать активизации спроса на местные лагеря, в частности, крупнейший лагерь "Жемчужина России", - говорит Иванова.

Она добавила, что один из трендов последних лет – сокращение числа дней в сменах, что позволяет удешевить путевки.

"Это хорошо видно на примере подмосковных лагерей. Оздоровительные программы включают 21 день, они не могут меняться, а активные, рассчитанные на 14 дней, уменьшаются до 13-11 и даже 9 дней. Это вынужденная мера, вызванная подорожанием. Уменьшая количество дней в смене, лагеря дают родителям возможность приобрести путевку", - говорит эксперт.

Среди популярных программ эксперт выделила лагеря активного отдыха, тематические, например, по робототехнике.

"Есть, хотя и в меньшем объеме, языковые английские лагеря, лагеря с изучением китайского языка. Вводятся программы по изучению ИИ. Есть нишевые лагеря – танцевальные, спортивные, шахматные, конный спорт. Очень широкая линейка предложений сейчас", - сказала Татьяна Иванова.

Как ранее сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, всего этим летом для детского отдыха будет задействовано 40 478 объектов, включая более 2,2 тыс. стационарных лагерей, из которых 665 – круглогодичного пребывания. Существующая инфраструктура позволит принять летом более 5 млн 750 тыс. детей, что, по данным РСТ, составит примерно треть от общего количества детей школьного возраста.