Сотрудница кадетского корпуса осуждена на 19 лет за вербовку в террористическую организацию

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии сотрудницу кадетского корпуса Следственного комитета за вербовку учащегося в запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион свобода России".

"Признать Александру Житенко виновной, назначить ей наказание в виде лишения свободы на 19 лет в колонии общего режима", - огласил решение судья.

Также ей назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.

Как установлено судом и следствием, Житенко, работая в кадетском корпусе посудомойкой, пыталась вовлечь одного из подростков в деятельность террористического "Легион свобода России". Для этого женщина снабжала учащегося соответствующей литературой, а также навязывала ему негативное отношение к участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов.

Житенко признана виновной по по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности, содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 150 УК РФ (покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Вину она не признала.