Падение самолета в Омской области классифицировано как катастрофа

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Крушение легкомоторного самолета "Аэропракт-22" в Омской области, в результате которого погибли два человека, квалифицировано как катастрофа, сообщает пресс-служба Росавиации.

Расследовать причины катастрофы будет Межгосударственный авиационный комитет с участием Западно-Сибирского МТУ Росавиации.

Самолет разбился 6 мая днем у посадочной площадки Калачево. По предположению Росавиации, при выполнении авиационных работ у воздушного судна открылся капот двигателя и оно упало. По данным СКР, на борту были пилот и наблюдатель, погибли оба.

Уголовное дело о крушении расследуется по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

Разбился самолет из парка авиакомпании "Авиабаза", которая имеет сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ.