Мосгорсуд утвердил штрафы Google на 7,6 млн руб. за нарушения законодательства

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным штрафы Google на общую сумму 7,6 млн рублей за неудаление запрещенного на территории РФ контента, сообщили в среду в суде.

"Коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановления суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщили в Мосгорсуде.

Ранее Таганский суд Москвы признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы).

Российские суды неоднократно штрафовали Google за неудаление запрещенного контента из сервисов корпорации, отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ и другие нарушения.

С конца 2021 года компания дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. По данным банка данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.