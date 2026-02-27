Поиск

Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

Компания признана виновной в уклонении от исполнения административного наказания

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мировой судья участка № 236 Нагорного района Москвы признал компанию Google виновной в нарушении российского законодательства.

"Google LLC назначены административные штрафы на общую сумму 16 млрд 17 млн 368 тыс. 387 рублей", - сообщили в суде.

Google признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП (уклонение от исполнения административного наказания).

Российские суды неоднократно штрафовали Google за неудаление запрещенного контента из сервисов корпорации, отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ и другие нарушения.

С конца 2021 года компания дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.

