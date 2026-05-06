Мэр Уфы переведен из СИЗО под домашний арест

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву, сегодня он переведен из СИЗО под домашний арест, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат мэра Марат Самойлов.

"Верховный суд Башкирии счел объективными доводы стороны защиты, удовлетворил наши апелляционные жалобы, отменив решение Советского районного суда Уфы. Только что его отпустили из СИЗО под домашний арест до 28 июня", - сказал он.

В свою очередь объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщает, что с учетом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого и наличия у него малолетних детей суд апелляционной инстанции не нашел оснований для применения самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Суд пришел к выводу, что цели органов предварительного следствия могут быть достигнуты избранием более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

В конце апреля Советский суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для главы горадминистрации Мавлиева. Он обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, мэр участвовал в незаконном отчуждении земельного участка одного из уфимских санаториев площадью более 1,3 тыс. кв. м.