Поиск

Мэр Уфы переведен из СИЗО под домашний арест

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву, сегодня он переведен из СИЗО под домашний арест, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат мэра Марат Самойлов.

"Верховный суд Башкирии счел объективными доводы стороны защиты, удовлетворил наши апелляционные жалобы, отменив решение Советского районного суда Уфы. Только что его отпустили из СИЗО под домашний арест до 28 июня", - сказал он.

В свою очередь объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщает, что с учетом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого и наличия у него малолетних детей суд апелляционной инстанции не нашел оснований для применения самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Суд пришел к выводу, что цели органов предварительного следствия могут быть достигнуты избранием более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

В конце апреля Советский суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для главы горадминистрации Мавлиева. Он обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, мэр участвовал в незаконном отчуждении земельного участка одного из уфимских санаториев площадью более 1,3 тыс. кв. м.

Башкирия Уфа Ратмир Мавлиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Чебоксарах повреждения получили 40 многоквартирных домов

Предложение аренды жилья в I квартале показало шестилетний максимум

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Чувашию выросло до 35 человек

 Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Чувашию выросло до 35 человек

Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион

 Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион

Пожароопасный сезон открыт в 80 регионах РФ

Пять человек погибли в результате удара БПЛА по Джанкою

В Госдепе США призвали Россию и КНР поддержать проект резолюции СБ ООН по Ормузу

Что произошло за день: вторник, 5 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2078 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9268 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов