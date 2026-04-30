Мэра Уфы заключили под стражу

Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, который обвиняется в коррупции, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Мавлиева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 11 июля 2026 года", - сказал судья.

Уфимскому градоначальнику вменяются ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, мэр участвовал в незаконном отчуждении земельного участка одного из уфимских санаториев площадью более 1,3 тыс. кв. м.

По делу проходят еще трое фигурантов - заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория. Им инкриминируют пп. "в", "г" "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее сообщалось, что в минувшую среду Советский районный суд Уфы до 11 июля заключил под стражу замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации. Директору санатория в качестве меры пресечения на тот же срок избран запрет определённых действий.

Фигурантов уголовного дела задержали во вторник.

Мавлиев занимает должность главы администрации Уфы с марта 2022 года.

