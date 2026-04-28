Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Уфы Ратмир Мавлиев и еще три чиновника задержаны в рамках уголовных дел о взяточничестве и превышении полномочий при незаконном отчуждении земельного участка, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Задержан глава администрации городского округа город Уфа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении СКР в мессенджере Max во вторник.

Кроме этого, отметили в ведомстве, "заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в", "г" "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)".

По версии следствия, "фигуранты организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 кв. м, расположенного на территории одного из санаториев города Уфы".

"Так в 2025 году глава администрации, используя свои полномочия в сфере градостроительной деятельности, потребовал от представителя строительной организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство", - говорится в сообщении.

В частности, по данным СКР, "речь шла о приобретении за счет средств застройщика указанного земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей с последующим оформлением прав в интересах главы города".

"В настоящее время по уголовному делу проведены допросы, обыски и выемки. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения", - заявили в ведомстве.

Там не назвали имен задержанных. По данным из открытых источников, должность главы администрации Уфы с марта 2022 года занимает Ратмир Мавлиев.