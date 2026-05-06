Туроператоры потратили 7 млрд руб. на помощь туристам в странах Ближнего Востока

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Не менее 7 млрд рублей потратили туроператоры на вывоз, проживание и поддержку туристов, оказавшихся в странах Ближнего Востока во время кризиса, сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Мы подписывали на прошлой неделе очередное письмо нашему регулятору Минэкономразвития, где указали сумму потерь туроператоров в сфере выездного туризма только за ближневосточный кризис. По всем оценкам туроператоров, это не менее 7 миллиардов. Это то, что туроператоры дополнительно потратили на безопасность, возврат, проживание организованных туристов в этих сложных условиях", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Осауленко, несмотря на трудности, российские туроператоры адаптировались к ситуации в своей деятельности и как коммерческие предприятия являются "чрезвычайно устойчивыми".

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин добавил, что во время конфликта на Ближнем Востоке с большими проблемами столкнулись самостоятельные туристы. Особенно на фоне организованных, которым помогали туроператоры.

Он напомнил, что, даже получив деньги за отмененные билеты, туристы не всегда могли сами купить новые, так как они стоили значительно дороже. И это не говоря о расходах на проживание и питание, которые самостоятельные туристы также несли сами.

После начала военного конфликта между Израилем, США и Ираном 28 февраля 2026 года аэропорты многих стран Ближнего Востока прекратили обслуживание рейсов. В этот момент там находилось более 50 тыс. российских туристов, большинство - в ОАЭ. 3 марта МИД и Минэкономразвития рекомендовали россиянам не ездить в ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию, а туроператорам - приостановить продажу туров. Организованных туристов, число которых составило более 22 тыс., из закрытых стран вывозили туроператоры.

Хроника 28 февраля – 06 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
В Чебоксарах повреждения получили 40 многоквартирных домов

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Чувашию выросло до 35 человек

Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион

