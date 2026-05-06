В Новосибирской области в I квартале поголовье коров снизилось на 14%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Новосибирская область отмечает уменьшение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, в январе-марте 2026 года относительно аналогичного периода 2025 года, говорится в докладе Новосибирскстата о социально-экономическом положении региона за квартал.

Поголовье коров в I квартале снизилось на 14,2%, до 129,3 тысячи голов. В целом поголовье КРС сократилось на 12,1% (до 321,8 тысячи голов), овец и коз - на 26,5% (до 111,7 тысячи голов). При этом отмечается увеличение поголовья свиней на 0,3% (до 336,8 тысячи голов) и птицы на 1,6% (до 8,7 млн голов).

"В сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец марта 2026 года по сравнению с соответствующей датой 2025 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 13,6% (в том числе поголовье коров - на 14,8%), поголовье свиней и птицы увеличилось на 10% и 1,7% соответственно", - говорится в сообщении.

В первом квартале Новосибирская область снизила производство продукции животноводства. Так, было произведено 49,6 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе (снижение на 7,5%), молока - 168,5 тысячи тонн (на 13,5%), яиц - 204,1 млн штук (на 7,8%).

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области, бешенство - более чем в 70 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались, сейчас изъятие животных завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных.

