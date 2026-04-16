Минсельхоз Новосибирской области объявил сроки восстановления поголовья после пастереллеза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Восстановление поголовья крупного и мелкого рогатого скота в Новосибирской области планируется начать не ранее чем через три месяца после снятия карантина, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона со ссылкой на управление ветеринарии области.

"Мы поэтапно снимаем ограничения, но при этом продолжаем придерживаться всех необходимых ветеринарных требований. По крупным животноводческим хозяйствам вопросы завоза высокопродуктивного племенного скота будут решаться в индивидуальном порядке - с обязательным определением регионов поставки и проведением комплекса ветеринарных мероприятий", - отметили в управлении ветеринарии Новосибирской области.

Для личных подсобных хозяйств и малых фермерских предприятий предусматривается восстановление поголовья за счет внутренних ресурсов региона. Минсельхоз области сформировал списки сельскохозяйственных организаций, готовых предоставить пострадавшим хозяйствам необходимое количество животных, добавили в пресс-службе.

На текущий момент проводится комплекс заключительных противоэпизоотических мероприятий. Меры направлены на недопущение возникновения новых очагов и скорейшее восстановление ветеринарного благополучия и сельскохозяйственного производства на территории области.

На сегодняшний день возможны поставки различных видов молочной продукции, включая сырое и пастеризованное молоко, из Новосибирской области в ряд регионов Российской Федерации. "Ключевыми направлениями отгрузки остаются Алтайский край и Омская область, которые выступают основными потребителями молочной продукции, производимой в Новосибирской области", - сообщает Минсельхоз.

Сохраняются ограничения на перемещение за пределы региона животных, мяса и мясопродуктов, не прошедших термическую обработку. При этом реализация данной продукции допускается в пределах региона. Также разрешено сдавать скот на действующие бойни области.

"Ожидается, что снятие карантинных ограничений в ликвидированных очагах и в угрожаемых зонах будет осуществлено в конце апреля - начале мая. После отмены карантина на указанных территориях вновь будет разрешено перемещение животных и продукции животноводства", - напомнила пресс-служба.

Пресс-служба управления ветеринарии сообщает, что на 15 апреля 2026 года Новосибирская область сохраняет статус "региона с неопределенным статусом, с вакцинацией" по пастереллезу разных видов.

В настоящее время ситуация стабилизируется, отмечает управление.

"Также на территории региона продолжает сохраняться напряженная эпизоотическая ситуация по бешенству. С начала 2026 года зарегистрирован 72 случая по бешенству, 45 из них находятся в режиме карантина", - говорится в сообщении управления.

Вспышек иных инфекционных заболеваний животных нет.

Как сообщал начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров во вторник, ориентировочно ограничительные меры планируется снять 1 мая. При этом в каких-то районах региона карантин могут снять раньше.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в пяти районах области в шести населенных пунктах, бешенство - более чем в 70 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались, в настоящее время изъятие животных завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных.

