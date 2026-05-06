Причиной обрушения крыши колледжа в Екатеринбурге названа трещина

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге началась прокурорская проверка по факту обрушения кровли Уральского колледжа технологий и предпринимательства, сообщила прокуратура Свердловской области.

"Сегодня, 6 мая, около 16:30 в помещении спортивного зала ГАПОУ Свердловской области "Уральский колледж технологий и предпринимательства" в результате трещины в покрытии произошло обрушение нескольких плит перекрытия здания", - говорится в сообщении.

В момент обрушения в зали никого не было, обошлось без пострадавших.

Руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил "Интерфаксу" данные об отсутствии пострадавших и добавил, что, по предварительным сведениям, здание, в котором случилось ЧП, готовилось под снос.

Площадь обрушения крыши спортзала составила 400 кв. метров.

Екатеринбург Валерий Горелых МВД Свердловская область
В Чебоксарах повреждения получили 40 многоквартирных домов

