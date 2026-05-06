Гладков сообщил о последствиях атак БПЛА на пять округов Белгородчины

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атак БПЛА на гражданскую инфраструктуру в пяти округах региона. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"В Грайворонском округе в селе Гора-Подол при атаке дрона загорелась кровля частного дома - пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Кроме того, от ударов сразу пяти дронов по социальному объекту в здании повреждены крыша и остекление. В результате еще одной атаки беспилотника повреждена кровля частного дома", - написал он в мессенджере.

В селе Акулиновка Борисовского округа БПЛА ударил по территории сельхозпредприятия, там повреждены ангар и 4 единицы техники. В поселке Борисовка от детонации дрона о дорожное полотно повреждено оборудование коммерческого объекта.

"В Шебекинском округе в результате атаки дрона в селе Дмитриевка поврежден легковой автомобиль. По селу Новая Таволжанка с беспилотника сброшены взрывные устройства, вследствие чего в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли, входные группы и надворные постройки", - сообщил губернатор.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори повреждены "КАМАЗ" и легковой автомобиль, в селе Бочковка незначительно пострадал частный дом от падения дрона без детонации. В Краснояружском округе в селе Сергиевка FPV-дрон атаковал социальный объект и повредил крышу.