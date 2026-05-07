Минобороны РФ запустило проект с рассекреченными документами о фронтовых кинооператорах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о запуске исторического проекта с архивными документами, которые посвящены работе фронтовых кинооператоров, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Материалы из фонда Центрального архива Минобороны (ЦАМО) РФ опубликованы на интернет-портале министерства, сообщили в ведомстве.

"Представлены наградные листы, личные дела кинолетописцев фронта, политдонесения и доклады фронтов, газетные публикации времен Великой Отечественной войны и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности", - проинформировало Минобороны РФ.

"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении министерства.