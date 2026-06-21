Что произошло за день: воскресенье, 21 июня

Приостановка продажи топлива в Крыму, нарушение электроснабжения на полуострове, сокращение работы транспорта и магазинов в Севастополе, нападение пьяного на детский лагерь в Туве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Четыре человека погибли, еще 28 получили ранения в результате атаки украинских дронов по Керченскому полуострову, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В Крыму приостановили свободную продажу топлива и отпуск по талонам. Бензин будут отпускать только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики. Также топливо в воскресенье не продают по QR-кодам на сети АЗС "ТЭС" в Севастополе.

- Электроснабжение Крыма частично нарушено в связи с повреждениями в сетях. Вводятся графики подачи электроэнергии. Поэтапные отключения ввели после атаки БПЛА и в Севастополе. Позднее в воскресенье сообщалось, что электроснабжение всех потребителей Севастополя восстановлено.

- В Севастополе отменяют массовые уличные мероприятия, сокращают работу транспорта и магазинов и прекращают включать уличное освещение.

- Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия блокады США. Между тем, по данным иранского агентства Fars, Ормузский пролив закрыт, через него проходят только суда, следующие в Иран. Вечером по московскому времени министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Ормузский пролив за сутки пересекли 67 судов.

- В Азербайджане поврежден подводный нефтепровод "Азнефти". Нефтяное загрязнение обнаружено на побережье Каспийского моря. На подводном нефтепроводе обнаружены механические повреждения, предположительно, его повредили якорем.

- Одна сторона оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже, констатировал Юрий Ушаков. Он также подчеркнул, что Москва ждет победы и реализации собственных целей, а не выполнения договоренностей.

- Пьяный мужчина напал на детей в лагере в Туве. По предварительным данным травмы получили 13-14 детей. Злоумышленник проник в корпус лагеря, напал на детей, повредил мебель. Он был задержан работниками лагеря и передан сотрудникам полиции.