Суд приговорил бывшего мэра Елизово к восьми годам делу о коррупции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Суд вынес обвинительный приговор бывшему главе администрации города Елизово - второго по величине в Камчатском крае - по уголовному делу о ряде коррупционных преступлений, сообщает в четверг Следственное управление СКР по региону.

"По статьям "растрата", "превышение должностных полномочий" и "получение взятки" ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Экс-мэр также заплатит 198 млн 946 тыс. рублей в счет возмещения вреда, причиненного преступлением. Также в доход государства взыскано 3 млн 750 тыс. рублей, соответствующих размеру взятки.

Суд установил, что с 2022 по 2024 год чиновник вместе с заместителем и руководителями нескольких управлений елизовской мэрии создал группу для хищения муниципальной земли. К ним присоединился индивидуальный предприниматель.

Участкам незаконно присваивали вид разрешенного использования "для огородничества". Это сильно занижало выкупную цену. Чиновники не проводили земельный контроль. Они оформляли подложные документы и фиктивные договоры аренды через подставных лиц. Потом участки продавали по низкой цене. После сделки новый владелец менял категорию на "индивидуальное жилищное строительство" и перепродавал участок по рыночной цене. Таким способом группа поступила с 69 земельными участками. Ущерб бюджету превысил 199 миллионов рублей.

Кроме того, чиновники организовали канал взяток через руководителя кадастровой фирмы. За оформление земли они получили не менее трех взяток на сумму 3,5 миллиона рублей.

Суд арестовал имущество обвиняемых на 60 миллионов рублей и незаконно отчужденные участки.

Уголовные дела заместителя главы горадминистрации, руководителя управления архитектуры и градостроительства, заключивших досудебные соглашения, а также руководителей управления имущественных отношений, контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения и предпринимателя находятся на рассмотрении в суде.

