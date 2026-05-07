Прокуратура начала проверку после инцидента на шахте "Алардинская" в Кузбассе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура организовала проверку по факту происшествия на шахте "Алардинская" (Кемеровская область, группа "Распадская"), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства в четверг.

"Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на шахте было зафиксировано превышение допустимого уровня угарного газа.

В министерстве угольной промышленности региона "Интерфаксу" сообщили, что был организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам.

"По оперативным данным, 60 горняков уже вышли на поверхность", - отметили в министерстве.

Информация о пострадавших не поступала.