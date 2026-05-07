В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Корректировки в расписании рейсов возможны в аэропорту Калининграда из-за ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, сообщает Росавиация утром в четверг.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.