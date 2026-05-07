Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг сохранил нисходящий импульс вечера среды вслед за подешевевшей нефтью (июльский фьючерс на нефть Brent торгуется у $102 за баррель) на ожиданиях соглашения о мире между США и Ираном, однако фактором поддержки выступают свежие данные Росстата о замедлении инфляции, которые дают надежду на продолжение смягчения ДКП ЦБ.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2624,96 пункта (-0,3%). Лидерами снижения выступили акции "ММК" (-1,1%), "Русала" (-1%), "Татнефти" (-0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 мая, составляет 75,2246 руб. (-12,02 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Хэдхантера" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+0,3%), Сбербанка (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, потребительские цены в РФ с 28 апреля по 4 мая снизились на 0,02% после роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года (тогда с 26 августа по 1 сентября цены уменьшились на 0,08%).

Исходя из данных за четыре дня мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 мая замедлилась до 5,56% с 5,62% на 27 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 15 мая.

В США накануне индексы акций выросли на 1,2-2%, при этом обновили максимумы S&P 500 (+1,5%) и Nasdaq (+2%) благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, а также позитивным корпоративным отчетам.

Поддержку мировым рынкам оказало сообщение портала Axios о том, что США и Иран близки к заключению соглашения, которое позволит остановить войну.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в среду, что считает "крайне неопределенными" перспективы экономики США и денежно-кредитной политики в стране. При этом он считает более высоким риск ускорения инфляции в Штатах в условиях геополитической напряженности, чем риск ухудшения ситуации на рынке труда.

Данные аналитической компании ADP, опубликованные 6 мая, показали максимальный с января 2025 года рост числа рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле. Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 109 тыс., тогда как опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали рост на 99 тыс. Опубликованная статистика указывает на стабильность рынка, что позволяет Федрезерву не спешить со снижением базовой ставки в условиях устойчивой инфляции.

В Азии утром в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после длинных выходных подскочил на 5,7%, австралийский индекс ASX - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

