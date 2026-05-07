Для аэропортов Ульяновска и Калининграда отменили ограничения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Для аэропортов Ульяновска и Калининграда отменили ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация.

Ограничения вводили из соображений безопасности.

Перерыв для аэропорта Ульяновска составил около пяти часов.

Про аэропорт Калининграда Росавиация в 6:22 по Москве сообщала, что ограничения на полеты в город и из города связаны с ограничениями использованиям воздушного пространства Ленинградской области.