В Госдуме предложили создать единую для РФ информационную медицинскую систему

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В России требуется создать единую медицинскую систему для легкого обмена информацией между разными регионами и больницами, заявил председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

"Подобной универсальной информационной системы в России нет. Каждый регион использует собственную платформу, и зачастую региональные медицинские информационные системы между собой не связаны либо работают некорректно", - сказал Леонов, чьи слова приводит его пресс-служба в четверг.

Он предложил создать единую информационную систему для внедрения во все медорганизации России для снижения бюрократической нагрузки на врачей. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме РФ до 1 августа обеспечить снижение бюрократической нагрузки на врачей и учителей.

Леонов подчеркнул, что из-за отсутствия единой информационной платформы по заполнению медицинской документации врачам приходится вести документооборот в том числе в рукописном виде. Доктора и медицинские сестры заполняют электронные медицинские документы, а параллельно зачастую делают записи в бумажном варианте, что удваивает время работы.