Поиск

В Госдуме предложили создать единую для РФ информационную медицинскую систему

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В России требуется создать единую медицинскую систему для легкого обмена информацией между разными регионами и больницами, заявил председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

"Подобной универсальной информационной системы в России нет. Каждый регион использует собственную платформу, и зачастую региональные медицинские информационные системы между собой не связаны либо работают некорректно", - сказал Леонов, чьи слова приводит его пресс-служба в четверг.

Он предложил создать единую информационную систему для внедрения во все медорганизации России для снижения бюрократической нагрузки на врачей. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме РФ до 1 августа обеспечить снижение бюрократической нагрузки на врачей и учителей.

Леонов подчеркнул, что из-за отсутствия единой информационной платформы по заполнению медицинской документации врачам приходится вести документооборот в том числе в рукописном виде. Доктора и медицинские сестры заполняют электронные медицинские документы, а параллельно зачастую делают записи в бумажном варианте, что удваивает время работы.

Госдума Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрены к первому чтению

Захарова призвала украинцев покинуть Киев на случай возможного российского ответного удара

Росимущество объявит аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК 8 мая

Глава Ржевского округа рассказал о повреждениях домов в городе

 Глава Ржевского округа рассказал о повреждениях домов в городе

На подлете к Москве сбили еще четыре БПЛА

UniCredit разделит российские активы, часть планирует продать инвестору из ОАЭ

Адвокат Александр Карабанов арестован по обвинению в мошенничестве

 Адвокат Александр Карабанов арестован по обвинению в мошенничестве

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16

В Шебекинском округе в результате удара БПЛА по автобусу погибла женщина

В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на "белый список"

 В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на "белый список"
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2098 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9282 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов