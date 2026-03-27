Торги по продаже госпакета ЮГК могут пройти в апреле

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Торги по продаже перешедшей в прошлом году в собственность государства по решению суда группы "Южуралзолото" (ЮГК) могут пройти в апреле, сообщила пресс-служба Росимущества.

В настоящее время время "активно готовится продажа" группы, уточнили в ведомстве.

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса. В собственность Росимущества перешло 67,25% ЮГК и 100% управляющей компании.

Министр финансов Антон Силуанов в конце февраля говорил, что актив может быть выставлен на аукцион "в ближайшие недели". Замглавы министерства Алексей Моисеев ранее выражал надежду, что продажа может состояться уже в марте.

На прошлой неделе котировки ЮГК оказались под давлением из-за новостей о том, что судебные приставы постановили наложить арест на денежные средства "Южуралзолота" в банках на сумму 32,1 млрд руб. Московский городской суд в феврале обязал компанию сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,3 млрд руб., сообщила тогда ЮГК.

В четверг компания заявила, что судебные приставы 25 марта отменили меры принудительного исполнения, наложенные на денежные средства ЮГК на сумму 32,1 млрд рублей.

