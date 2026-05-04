Российские военные пообещали ударить по центру Киева за попытку сорвать празднование Дня Победы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, заявило Минобороны РФ в понедельник.

"В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева", - говорится в сообщении ведомства.

"Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась", - сказано в заявлении Минобороны РФ.

"Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", - говорится в заявлении.

