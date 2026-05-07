Реакции со стороны РФ на заявление Зеленского о перемирии с 6 мая не было

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - С российской стороны не было реакции относительно заявления Владимира Зеленского о перемирии с 6 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что РФ объявила о перемирии на период 8 и 9 мая.

"Речь идет о 8 и 9 мая. Никакой реакции российской стороны на это не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как российская сторона относится к заявлению Зеленского о перемирии с 6 мая.

Минобороны РФ сообщило 4 мая, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина 8-9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы.

"Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", - заявили тогда в Минобороны.