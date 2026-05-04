Минобороны РФ объявило 8-9 мая перемирие в честь Дня Победы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина 8-9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы, сообщили в российском министерстве обороны.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В.В. Путина, 8-9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне", - сообщили в ведомстве в понедельник.

"Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", - заявили в Минобороны.