Кремль надеется на продолжение работы американских посредников по Украине

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что американские посредники продолжат работу по урегулированию конфликта на Украине.

"Мы рассчитываем, что эти услуги доброй воли, услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит. Мы высоко ценим эти услуги, и надеюсь, что процесс найдет свое продолжение", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы открыты к продолжению переговорного процесса. По понятным причинам, сейчас американские переговорщики концентрируются на других вопросах, иранская тематика, конечно, для них находится в приоритете. Это процесс, где Америка является прямым участником, а не посредником", - отметил Песков.

Он не знает, зачем в США едет секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который якобы должен встретиться со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

