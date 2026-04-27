Кремль надеется на повышение дипломатической активности по урегулированию на Украине

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле надеются на возобновление дипломатического процесса по украинскому урегулированию после нынешней паузы.

"(США - ИФ) гораздо больше заняты иранскими событиями, и поэтому сейчас образовалась пауза в мирном процессе. Мы продолжаем боевые действия, наши военные продвигаются вперёд по всей линии фронта, это подтверждается международными экспертами, это подтверждают военные киевского режима. Со временем, конечно, активность, имеется в виду, дипломатическая активность, на украинском направлении, мы надеемся, повысится", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" в понедельник.