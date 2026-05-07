В Калужской области нейтрализовали еще восемь БПЛА

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Калужской области утром нейтрализовали еще восемь БПЛА, обошлось без жертв и разрушений, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Сегодня утром силами ПВО уничтожены 8 БПЛА над территориями Боровского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 мая в Калужской области было нейтрализовано девять БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого и Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.