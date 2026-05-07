Осуждены фигуранты дела о покушении на замдиректора предприятия ОПК в Коломне

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 6 до 15 лет колонии восемь человек, в том числе трех несовершеннолетних, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв автомобилям первого замдиректора предприятия ОПК в Коломне.

"Назначить наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 15 лет лишения свободы", - огласил решение судья.

Двое несовершеннолетних будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Осужденные признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (пособничество в покушении на террористический акт), п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывных устройств).

Как установлено судом и следствием, фигурантов дела (жителей Свердловской области, Подмосковья и Приморского края) завербовали украинские спецслужбы для совершения теракта против первого заместителя директора предприятия ОПК, занятого в поставке в зону СВО востребованных вооружений. Трое из них - несовершеннолетние.

Как сообщала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, за совершение преступления им обещали 1 млн рублей. Осужденные должны были заложить бомбу под автомобиль замдиректора предприятия в Коломне в декабре 2024 года, однако были задержаны сотрудниками столичного УФСБ.

Московская область Коломна ОПК
