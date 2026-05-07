Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

На цены влияют подорожание топлива, инфляция, рост расходов бизнеса и сезонный спрос

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В России в мае туристические услуги подорожали на 10,66% в годовом измерении, сообщает Минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с апрелем 2026 года рост составил 3,91%, по сравнению с маем 2025 года - 10,66%. Это один из самых высоких показателей роста среди всех товаров и услуг. В мае 2025 года рост цен на туристические услуги составил 0,38% месяц к месяцу и 1,81% год к году.

За первую неделю мая услуги санаториев подорожали на 2,5%, гостиниц - на 1,2%. Это примерно соответствует показателям 2025 года.

Как поясняют в Ассоциации туроператоров России, на цены на туристическом рынке влияют сезонный рост спроса, инфляция, включая подорожание топлива, и увеличение расходов бизнеса.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин оценил подорожание туристических услуг в 3-4% год к году.

Ранее в консалтинговой компании CMWP сообщили, что стоимость отелей в Москве снизилась в первом квартале в среднем на 4,5%.