Укрепление рубля привело к подорожанию туров в Россию для иностранцев на 35%

Въездному туризму также мешает безналичная оплата, серый бизнес и проблемы со связью, считают в АТОР

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рост въездного туризма в Россию в этом году замедлился, среди причин - подорожание туров из-за укрепления рубля, проблемы с безналичной оплатой и связью, сообщил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.

"В этом году рост въездного туризма существенно замедлился относительно 2024 года. Прежде всего, это сильный рубль, который укрепился ещё больше, чем год назад. Для выезда это хорошо, делает туры за рубеж привлекательными, но для въезда в Россию стоимость туров в валюте растет. Например, по 2026 году если мы сравниваем, то рост (цены - ИФ) по некоторым типам туров может составить порядка 35% в долларах США", - сказал он.

По словам эксперта, еще одной проблемой, которая мешает росту въездного туризма, остается безналичная оплата.

"Во многих зарубежных странах наличные используются именно физлицами крайне редко, но в России это все равно остается один из основных способов оплаты для иностранцев. Мы много раз слышали о разного рода решениях по реализации безналичной оплаты для иностранцев, но, к сожалению, пока все решения сводятся к тому, что все равно нужно наличные привозить в Россию. Конечно же, необходимо какое-то решение: оплата либо QR-кодом, либо какая-либо платежная система. Это был бы для страны огромный плюс", - добавил гендиректор "Интуриста".

По его словам, организованному туризму мешают также серый бизнес и нелегальные гиды, проблемы со связью.

"Отдельно хочу отметить, что все иностранцы встроены в цифровую среду, для комфортного пребывания им необходим интернет. То есть практически каждый свой шаг туристы выкладывают в соцсети, наверное, как и россияне за рубежом. Интересует абсолютно все: и еда, и достопримечательности, поэтому наличие Wi-Fi, наличие доступа к сети обязательно. Было бы хорошо ввести временные сим-карты для однократного посещения страны, которые можно было бы получить по какому-то упрощённому пути с меньшим количеством требований, как это сделано во многих зарубежных странах", - сказал эксперт.

Еще одной серьезной проблемой для въездного рынка он назвал условия аннуляции отелей. "В России, особенно в Москве, очень длительный срок аннуляции без штрафов. Во многих московских отелях, например, он достигает 30 дней, иногда и 45 дней до заезда. В условиях нестабильной ситуации это очень длительный срок. Сейчас иностранцы выбирают отель не только по уровню сервиса, расположению и цене, но также и по сроку аннуляции без штрафа. Это тоже имеет огромное значение, и мы используем все средства, чтобы донести до наших коллег эту позицию", - подчеркнул Мусихин.

По его словам, для увеличения въездного турпотока туроператорам необходима помощь в продвижении Российской Федерации за рубежом, в работе с отправляющими зарубежными компаниями по рекламе российского турпродукта за рубежом, поддержка рекламных туров, привлечение авиакомпаний, иностранных в том числе. Помогает въездному туризму также либерализация визового режима, работа над которой идет, заключил Мусихин.