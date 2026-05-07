"Ростех" рассчитывает на завершение сертификационных полетов МС-21 в I кв. 2027 г.

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Ростех" рассчитывает на завершение сертификационных полетов МС-21 в I квартале 2027 года, после чего планируется начать их серийный выпуск, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным

"По МС-21 - треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в I квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины", - сказал он.

Минпромторг надеется на сертификацию МС-21 в октябре 2026 года, но из-за сложностей с отдельными системами самолета не исключает ее перенос на более поздний срок, заявил в апреле глава ведомства Антон Алиханов. "Есть проблемные узлы, по которым разработчики затянули сроки, по некоторым системам - на год. (...) Что будет по факту? Будем надеяться, что не сильно уйдем от них вправо", - говорил он журналистам.

Поставка первой партии из 18 МС-21 запланирована на 2026-2027 гг., сообщал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. Получателем машин будет "Аэрофлот", у которого есть соответствующий твердый контракт.

