Главы МИД РФ и Омана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел РФ и Омана Сергей Лавров и Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди в четверг по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на происходящем в зоне Персидского залива, сообщает МИД РФ.

"В ходе беседы были рассмотрены актуальные аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива. С обеих сторон была отмечена важность недопущения рецидива насилия и нанесения ущерба гражданской инфраструктуре в результате ударов как по территории Ирана, так и соседних арабских государств", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, была "подчеркнута необходимость избегать искусственного нагнетания напряженности в Совете Безопасности ООН, содействия незамедлительному возвращению ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования на основе международного права и при учёте законных интересов всех стран региона".

Как отметили на Смоленской площади, глава МИД РФ "подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в достижении этих целей, в том числе на основе принципов и практических шагов, изложенных в российской концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива".

"Состоялось также обсуждение вопросов дальнейшего поступательного развития многопланового российско-оманского сотрудничества", - добавили в МИД РФ.

МИД РФ Иран Оман Сергей Лавров
