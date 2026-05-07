Несколько торговых центров закроют в центре Петербурга 9 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на движение средств индивидуальной мобильности вводятся в Петербурге на период проведения значимых мероприятий, начиная с празднования Дня Победы, в этот же день закроют несколько торговых центров, сообщает Смольный в четверг.

Согласно сообщению, решение принял оперативный штаб в рамках обеспечения общественной безопасности. Меры будут приняты на время празднования Дня Победы, проведения XXIX Петербургского международного экономического форума, Международного военно-морского салона, XIV Петербургского международного юридического форума, праздника "Алые паруса", а также главного Военно-морского парада.

Речь идет об ограничениях на парковку и движение средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес), велосипедов, имеющих электродвигатель, в местах проведения соответствующих мероприятий.

Кроме того, 9 мая с 10.00 до 16.00 будут закрыты торговые центры "Галерея", "Невский центр", "Большой Гостиный Двор", "Пассаж", Grand Palace и "Невский атриум". Такие же ограничения на эти торговые центры вводились 9 мая в прошлом году.

"Принятые меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан и правопорядка в период проведения массовых мероприятий", - заявляют власти.

Как сообщалось, с августа 2024 года в четырех центральных районах Петербурга нельзя завершить поездку и оставить самокат.