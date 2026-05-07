Из Думы отозван проект об освобождении страховщиков от выплат юрлицам при "грубой неосторожности"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Авторы отозвали из Госдумы законопроект, который предлагал освободить страховщиков от выплаты страхового возмещения по договорам добровольного имущественного страхования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае "грубой неосторожности" страхователя или выгодоприобретателя. Такое решение было принято после того, как инициатива получила отрицательный отзыв совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Документ (№ 1147024-8) в феврале 2026 г. внесли в парламент глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и группа сенаторов.

Проект предусматривал поправку в федеральный закон "Об организации страхового дела в РФ", освобождающую страховщика от выплаты возмещения по договору добровольного страхования имущественных интересов юрлиц или ИП, если страховой случай наступил вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя, в том числе в связи с невыполнением обязательных требований, если договором не предусмотрено иное.

Понятие "грубая неосторожность" используется в практике морского страхования и закреплено в статье 265 Кодекса торгового мореплавания РФ. Авторы указывали, что грубая неосторожность, как правило, выражается в нарушении предписаний, о которых должно быть известно страхователю по роду деятельности, например, при несоблюдении перевозчиком правил перевозки грузов или при грубых нарушениях правил пожарной безопасности. По их мнению, принятие поправки способствовало бы дифференциации страховых тарифов, снижению стоимости страхования для добросовестных предпринимателей и повышению устойчивости страховых организаций.

Совет при президенте по кодификации в конце апреля раскритиковал инициативу. "Введение размытого понятия "грубой неосторожности" как основания для полного отказа в выплате создает почву для злоупотреблений со стороны страховщиков и нарушает фундаментальный баланс интересов сторон, подрывая доверие к страхованию как финансовому институту", - говорилось в сообщении по итогам заседания совета.

