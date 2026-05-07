Иранские военные вступили в перестрелку с напавшими на причал на острове Кешм

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Военные Ирана открыли огонь по силам, которые предприняли попытку атаковать причал на острове Кешм недалеко от порта Бендер-Аббаса, сообщает в четверг иранское агентство "Фарс".

"Произошла перестрелка между иранскими вооруженными силами и противником, целью его нападения стали коммерческая секция пирса Бахман на Кешме", - информирует агентство.

"Фарс" не уточняет, о каком именно противнике идет речь.

До этого сообщалось, что жители Бендер-Аббаса слышали взрывы в разных частях города. Однако причина взрывов и их точное место были неясны.

Иран Бендер-Аббас
