Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в мае превысил $1,3 млрд

Автомобили китайских производителей, отправляемые на экспорт, в порту Сучжоу Фото: IMAGO/CFOTO/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в мае 2026 года выросли по сравнению с апрелем почти на 26%, показав самый высокий результат с октября 2025 года; поставки грузовиков подскочили в помесячном выражении более чем в 1,5 раза, до рекордных значений в текущем году, следует из данных Главного таможенного управления КНР и расчетов "Интерфакса".

В мае из КНР в РФ было экспортировано легковых автомобилей на $1,33 млрд (+25,8% м/м). Показатель стал самым высоким с октября 2025 года, когда месячный объем поставок в преддверии очередных корректировок утильсбора достигал $1,76 млрд. Не считая октябрьского пика, результат мая текущего года стал самым высоким с 2024 года. За январь-май 2026 года из Китая в Россию было ввезено легковых автомобилей на $5 млрд - в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Поставки грузовиков из КНР в мае подскочили к апрелю более чем в 1,5 раза и показали самый большой месячный объем в денежном выражении в текущем году - $104,3 млн (+55,7% м/м). За пять месяцев в РФ было ввезено китайских грузовиков на $345,3 млн (+61,1% г/г).

Экспорт частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в РФ в мае также показал рост месяц к месяцу, увеличившись на 9,5%, до $230,4 млн. С начала года объем их поставок вырос в годовом выражении на 5,1%, почти до $951 млн.

По данным "Автостата", за май из Китая в РФ было ввезено 25 тыс. новых легковых автомобилей (73% от общего объема ввоза в страну за месяц) против 24,6 тыс. шт. в апреле. Поставки китайских легковых машин с пробегом в мае, по подсчетам экспертов агентства, были на уровне 9,3 тыс. шт. (26,5% от общего объема всего месячного импорта "пробега") против 9,4 тыс. шт. соответственно.