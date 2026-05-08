Иранское военное командование обвинило США в нарушении перемирия

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США нарушили условия перемирия, совершив несколько атак на юге Ирана, заявили в ночь на пятницу в иранском военном командовании.

По сообщению телеканала Press TV, Тегеран обвинил Вашингтон в обстреле иранского танкера в районе города Джаск. Кроме того, согласно заявлению иранского военного командования, США "в сотрудничестве с некоторыми странами региона", атаковали гражданские объекты на острове Кешм и в ряде прибрежных районов на юге Ирана.

В командовании добавили, что в ответ на это обстреляли несколько американских военных кораблей, нанеся им повреждения.