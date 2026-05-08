Сирены звучат в Ижевске, Воткинске и ряде районов Удмуртии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Угроза атаки БПЛА объявлена в Ижевске, Воткинске и десяти районах Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов в пятницу.

"Включаем сирены в Ижевске, Воткинске, Якшур-Бодьинском, Завьяловском, Малопургинском, Шарканском, Воткинском районах", - написал Бречалов в своем канале на платформе Max.

Он добавил, что угроза атаки БПЛА объявлена также в Игринском, Вавожском, Сюмсинском, Селтинском и Увинском районах.

Пресс-служба администрации Ижевска сообщает, что в городе остановлено движение общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ижевска введены ограничения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 мая 2026 года Военная операция на Украине
Воткинск Ижевск Удмуртия
