Что произошло за день: вторник, 23 июня

Готовность России к переговорам на основе Стамбульских соглашений, контакты с ЕС, ситуация с топливом в России, арест бывшего гендиректора "Аэрофлота"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе Стамбульских договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что обращение Зеленского в адрес Москвы создает конфликтный потенциал.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отходе Вашингтона от претензии на роль объективного посредника в украинском урегулировании и о его следовании "тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию".

- Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о попытках представителей ЕС наладить контакты с РФ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва придерживается правила не комментировать конфиденциальные контакты с партнерами.

- Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая стабильность России обеспечена, несмотря на то, что волатильность на мировых нефтяных рынках влияет нее.

- Власти России рассматривают запрет на экспорт дизельного топлива. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал топливную ситуацию "непростой, но контролируемой". Он также сообщил о готовности законодательных изменений для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок.

- Путин подписал указ о назначении Алана Гаглоева советником президента России. Ранее Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии.

- Со вторника разрешено провозить через Крымский мост 200 литров топлива в автомобиле (ранее норма составляла до 100 литров).

- Московская сеть АЗС "Нефтьмагистраль" снизила цены на бензин на 15 рублей за литр после запроса ФАС.

- Суд в Москве арестовал бывшего гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова по делу о злоупотреблении полномочиями.