Новак поручил продумать скидки покупателям российского электрооборудования

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг вместе с заинтересованными ведомствами должен проанализировать вопрос субсидирования покупателям части стоимости отечественного электрооборудования в случае, если оно дороже импортного.

Такое поручение вице-премьер Александр Новак дал после заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Сейчас в России действует программа субсидирования скидок на покупку российского оборудования, получателями средств по которой являются производители.

"Вице-премьер поручил Минпромторгу совместно с органами исполнительной власти доработать программу по предоставлению субсидий российским организациям для возмещения части затрат, понесенных потребителями промышленной продукции при закупке российского оборудования, стоимость которого превышает стоимость его импортных аналогов - в части возмещения скидки покупателю, а не производителю", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Новак в рамках заседания подкомиссии указал на необходимость формирования Минпромторгом плана по выпуску отечественного электрического оборудования.

По данным Минпромторга, производство электродвигателей и генераторов в 2025 году в РФ по сравнению с 2024 годом увеличилась на 7% и составило 118 млрд рублей. Доля отечественной продукции выросла примерно на 4 процентных пункта - до более 35% на рынке. Объем экспорта составил 35 млрд рублей.

