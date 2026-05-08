В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели локальный режим ЧС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после ночной атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС, сообщил глава города Александр Скрябин после внеочередного заседания.

Он поручил организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, обход для фиксации ущерба и прием заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан.

"Коммунальным службам города поставлена задача оказать помощь жителям пострадавших домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия", - добавил Скрябин.

Минувшей ночью Ростовская область подверглась атаке БПЛА и ракет. В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и в Мясниковском районе.

