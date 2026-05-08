В ростовском селе Чалтырь после атаки БПЛА повреждены 20 частных домов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Мясниковском районе Ростовской области в селе Чалтырь после атаки БПЛА повреждены двадцать частных домов и три машины, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, отметив, что это данные на 8 часов утра по московскому времени и что обследование домов продолжается.

Пострадавших нет. В поврежденных домах частично разрушена кровля и выбиты стекла.

Слюсарь пообещал оказать хозяевам этих домов всю необходимую помощь.

Говоря о пожаре в административном здании в Первомайском районе Ростова-на-Дону, губернатор проинформировал, что пожар потушили.

Ростовская область подверглась атаке БПЛА и ракет в ночь на 8 мая. Есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и в Мясниковском районе.