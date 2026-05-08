В Сибири и на юге Урала прогнозируют резкое похолодание

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры и сильные осадки из-за прохождения циклона прогнозируется в южных регионах Урала и почти на всей территории Сибири; на юге Урала с 9 мая прогнозируются заморозки, в Сибирь похолодание придет с 11 мая, температура в дневные часы упадет больше чем на 10 градусов, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"Активный каспийский циклон, перемещающийся через южный Урал в центральные районы Сибири, принесет неустойчивую погоду с интенсивными осадками, усилением ветра и похолоданием сначала на юг Уральского региона, затем - в большинство районов Сибири", - сказали синоптики.

На Южном Урале 9-11 мая среднесуточная температура воздуха станет ниже климатической нормы не 5-8 градусов. В Свердловской области 9-10 мая прогнозируются заморозки, температура в ночные часы 9 мая понизится до минус 3 градусов, 10 мая - до минус 6 градусов. В Челябинской, Курганской и Тюменской областях 10-11 мая подморозит до минус 1- минус 6 градусов. Наиболее холодным днём станет 10 мая, когда преобладающая максимальная температура воздуха составит плюс 5 - плюс 10 градусов в Свердловской области, плюс 7 - плюс 13 градусов - в Челябинской и Курганской областях. 11 мая потеплеет на 3-5 градусов.

На юге Челябинской области 9 мая прогнозируются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, которые вызовут гололед, налипание мокрого снега, гололедицу на дорогах; порывистый ветер достигнет 18 м/с. На юге Тюменской области 9 мая также пройдут сильные дожди, прогремят грозы, вероятен град, ветер усилится до 18-23 м/с; 10 мая сохранятся дождь, мокрый снег и снег, гололедно-изморозевые явления, ветер до 24 м/с.

На юге Сибири в предстоящие дни, как отмечают в Гидрометцентре, также ожидается неблагоприятная погода. 9-11 мая на территории юго-западной Сибири будут идти кратковременные дожди от небольших до сильных с грозами и порывистым ветром.

В Омской области 9 мая пройдет сильный дождь в сочетании с грозой, градом, ветром до 15-20 м/с, однако температура воздуха будет опережать климатическую норму на 6 градусов и в дневные часы будет сохраняться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов. 10 мая похолодает до плюс 7 - плюс 12 градусов, к дождю добавится мокрый снег, ветер усилится до 18-23 м/с. 11 мая осадки будут небольшими, скорость ветра составит 15-20 м/с, а дневная температура понизится до плюс 4 - плюс 9 градусов.

9-10 мая дождь, гроза, ветер до 24 м/с пройдут в Алтайском крае. 10 мая в Томской и Новосибирской областях прогнозируется дождь с ветром до 24 м/с; а в Кемеровской области и Республике Алтай ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 23 м/с, в горах Республики Алтай - до 27 м/с.

9-10 мая в юго-западной Сибири ещё будет сохраняться теплая летняя погода с температурами воздуха выше многолетних значений на 5-8 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 - плюс 28, на Алтае - до плюс 30 градусов. Похолодание начнётся 11 мая, а температура воздуха днём понизится до плюс 3 - плюс 8 градусов в Томской области, до плюс 6 - плюс 12 градусов - в Новосибирской и Кемеровской областях, до плюс 10 - плюс 15 градусов - на Алтае. 11-13 мая температурный фон станет ниже обычных значений на 6-9 градусов.

9-11 мая в южных и центральных округах Красноярского края, Хакасии и Тыве прогнозируется дождливая погода с грозами. 10 мая в южных округах Красноярского края ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер до 15-20 м/с; 11 мая умеренные дожди с мокрым снегом и ветром 17-22 м/с дойдут в центральные округа края. Здесь существенное понижение температуры также начнётся 11 мая. 10 мая воздух в дневные часы прогреется до плюс 20 - плюс 26 градусов, в Республике Тыва - до плюс 23 - плюс 28 градусов. 11 мая термометры днём покажут плюс 9 - плюс 15 градусов в центральных округах и Хакасии, плюс 7 - плюс 12 градусов - в южных округах Красноярского края. 12-13 мая температурный фон станет на 6-10 градусов ниже нормы.