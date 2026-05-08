"Петербургская биржа" может запустить торги мясной продукцией

Фото: Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Петербургская биржа" после запуска торгов шерстью может начать торговлю мясной продукцией, сообщила площадка после участия ее вице-президента Дмитрия Чернышева в Кавказском инвестиционном форуме.

Напомнив, что 16 апреля в секции "Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы" прошли первые торги овечьей шерстью, вице-президент заявил: "Внедрение биржевых механизмов является важным шагом для консолидации рынка шерсти в России. В ближайшей перспективе мы ожидаем выхода на торги новых отраслевых предприятий".

Он рассказал о возможностях масштабирования торгов: в будущем продукция мясной отрасли с большой вероятностью может войти в перечень торгуемых товаров. При этом Чернышев обратил внимание на то, что биржевая торговля, обеспечивающая стандартизированные и контролируемые условия сделок, - это залог минимизации рисков и расходов для бизнеса.

"Прозрачное ценообразование - формирование объективных рыночных цен на основе реального спроса и предложения, прямые сделки без посредников, возможность увеличения доходности производителей, недискриминационный канал доступа к крупнейшим российским компаниям - основные преимущества вывода продукции на биржу", - подчеркнул он.

"Петербургская биржа" - крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке.

