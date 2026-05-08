Поиск

"Аэрофлот" поэтапно приступает к выполнению рейсов в аэропорты юга РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" поэтапно приступает к выполнению рейсов в аэропорты юга России, сообщила компания.

"После 16:00 мск авиакомпания планирует обеспечить выполнение рейсов в соответствии с изначальным расписанием, но с учетом временных ограничений на вылет и прилет, действующих в отдельных аэропортах", - сказано в сообщении.

Пассажирам перед выездом в аэропорт рекомендовано проверять статус рейса на онлайн-табло и на сайте "Аэрофлота".

Как сообщалось, утром в пятницу здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, было атаковано БПЛА. Из-за этого была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

Росавиация сначала выпустила извещение (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, но затем сообщила об отмене действия документа. Минтранс анонсировал возобновление работы закрытых аэропортов после 15:00 по московскому времени - всего до конца суток запланировано 217 рейсов в их направлении.

Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

 Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

Росавиация отменила запрет на полеты на юг РФ

Минтранс сообщил, что полеты на юг РФ планируется возобновить после 15:00

Песков назвал удары Киева по гражданской инфраструктуре "проявлением террористической натуры"

 Песков назвал удары Киева по гражданской инфраструктуре "проявлением террористической натуры"

В течение недели военные РФ сбили 6 ракет "Фламинго", "Нептун" и более 4,3 тыс. беспилотников ВСУ

Извещение о приостановке полетов на юг РФ может быть пересмотрено в сторону сокращения срока

СЖР посчитал позорным решение о его исключении из Международной федерации журналистов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2122 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9325 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов