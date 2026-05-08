"Аэрофлот" поэтапно приступает к выполнению рейсов в аэропорты юга РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" поэтапно приступает к выполнению рейсов в аэропорты юга России, сообщила компания.

"После 16:00 мск авиакомпания планирует обеспечить выполнение рейсов в соответствии с изначальным расписанием, но с учетом временных ограничений на вылет и прилет, действующих в отдельных аэропортах", - сказано в сообщении.

Пассажирам перед выездом в аэропорт рекомендовано проверять статус рейса на онлайн-табло и на сайте "Аэрофлота".

Как сообщалось, утром в пятницу здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, было атаковано БПЛА. Из-за этого была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

Росавиация сначала выпустила извещение (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, но затем сообщила об отмене действия документа. Минтранс анонсировал возобновление работы закрытых аэропортов после 15:00 по московскому времени - всего до конца суток запланировано 217 рейсов в их направлении.