Аэропорты Владикавказа и Грозного возобновили работу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Грозного и Владикавказа возобновили обслуживание рейсов. Оба оказались в числе 13 аэропортов, которые вынужденно остановили работу после попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. После 15:00 ограничения на полеты на юге России отменили.

"Аэропорт Грозный. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.

"Режим "Ковер" в аэропорту "Владикавказ" снят. Воздушная гавань возобновила работу", - сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, это подтвердила Росавиация.