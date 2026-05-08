В ЦФО военные парады пройдут 9 мая в ряде регионов с учетом мер безопасности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В регионах Центрального федерального округа мероприятия в честь Дня Победы пройдут с ограничениями из соображений безопасности.

В Воронежской области отменены парад Победы, шествие "Бессмертного полка" и салют, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Традиционное событие в День Победы - военный парад на главной площади Воронежа. Однако в этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения парада. (...) Мы не имеем права рисковать, ведь на параде - всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации", - написал он.

Также областной оперштаб решил отменить салют, а "Бессмертный полк" провести в онлайн-формате. Другие массовые мероприятия в Воронеже и районах области рекомендовано проводить в ограниченном формате (например, концерты должны проходить в помещениях).

Оперштаб Курской области отменил парад в честь Дня Победы в связи с оперативной обстановкой в регионе, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Также, по его словам, отменена Курская Коренская ярмарка и масштабного празднования 9 мая не будет, хотя День Победы регион отметит.

Парад Победы, шествие "Бессмертного полка" и салют отменили также в Орловской области.

"Исходя из текущей оперативной обстановки и в целях обеспечения безопасности жителей Орловской области было принято непростое, но необходимое решение отказаться от проведения парада, шествия "Бессмертного полка" 9 мая и вечернего салюта - традиционных мероприятий, которые мы всегда с нетерпением ждем", - сообщил губернатор Андрей Клычков.

Все локальные мероприятия пройдут в парках, скверах и бульварах - "активности будут, но в более спокойном и безопасном формате".

В Белгородской области мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут преимущественно в онлайн-формате, в том числе традиционная акция "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба обладминистрации.

Празднование в муниципалитетах региона будет проходить с учетом текущей оперативной обстановки. Запланированы возложения цветов и венков к Вечному огню и мемориалам павших в годы Великой Отечественной войны. В местах расположения мемориальных комплексов будет обеспечена круглосуточная охрана общественного порядка.

В Брянской области акция "Бессмертный полк" в целях безопасности снова пройдет онлайн, сообщил губернатор Александр Богомаз, в этом году .

По данным пресс-службы правительства Брянской области, 9 мая в регионе по традиции возложат цветы к памятникам воинской славы, пройдут митинги, на площадках учреждений культуры и в парках организуют многочисленные концерты и танцевальные марафоны.

В Рязанской области празднование Дня Победы пройдет без салюта и массовых шествий, но праздничные мероприятия состоятся в каждом муниципальном образовании, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Непосредственно в Рязани празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне охватит все ключевые площадки. В городе запланировано более 40 мероприятий - горожан и гостей города ждут музыкальные спектакли, фестивали, концерты и уже полюбившаяся многим акция "Вальс Победы". В сквере у Кремлевского вала развернутся народные гуляния, а вечером рязанцы смогут встретить курсантов военно-десантного училища, которые вернутся с главного парада в Москве.

В некоторых регионах Центральной России власти решили провести парады и торжественные шествия воинских подразделений.

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, парад на Площади Победы планируется провести без военной техники, а "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Массовые вечерние мероприятия отменены. Праздничный салют 9 мая во Владимире также в этом году отменен по требованиям безопасности.

Правительство Смоленской области сообщает, что 9 мая главным событием станет парад Победы, который состоится на площади Ленина. Вечером над Смоленском прогремит праздничный салют.

В городе-герое Туле парад Победы пройдет в составе пеших парадных расчётов, которым присвоены имена героев Тульской оборонительной операции (октябрь-декабрь 1941 года), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства. По традиции в параде в городе оружейников примут участие военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Во время проведения военного парада сводный оркестр Тульского гарнизона исполнит парадное дефиле и попурри из песен военных лет. Также будет организовано театрализованное представление.

Ключевыми площадками мероприятий в Туле 9 мая станут исторический центр, общественные пространства, парки. Восемь тематических станций развернутся в исторических точках: в Могилёвском, Театральном и Пушкинском скверах, на площади Победы, в сквере 80-летия обороны Тулы, Государственном архиве, филармонии, и Тульском кремле. Участников ждут иммерсивные постановки, концерты, выставки, интерактивные площадки и настоящей фронтовой квест.

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, 9 мая во всех округах региона состоятся памятные мероприятия: возложение цветов к мемориалам, концерты, выставки, спектакли.

Главные события пройдут на Советской площади в Ярославле. Праздник начнется с выноса Знамени Победы. Также состоятся торжественное шествие частей Ярославского гарнизона, акция "Бессмертный полк", парад "машин Победы", которые затем проследуют по районам города. Вечером запланирован праздничный концерт.

Насыщенная программа подготовлена и в Рыбинске. Здесь состоятся театрализованное действие, возложение цветов к мемориалу "Огонь славы", акция "Вальс Победы", автопробег по улицам города.

Завершат День Победы в Ярославле и Рыбинске праздничные фейерверки.

В Калужской области празднование пройдет без массовых шествий, парадов и фейерверков, сообщил губернатор Владислав Шапша. Исключениями станут города воинской славы: в Малоярославце и Козельске будет торжественное прохождение воинских подразделений.

В Калуге, по данным пресс-службы городской администрации, запланированы концерты на различных площадках, фестивали солдатской каши и воинского дефиле, чемпионат города по эстафетному бегу.

В Тверской области в День Победы запланирована масштабная праздничная программа, сообщили в пресс-службе администрации региона. Центрами торжеств по традиции станут города воинской славы Тверь и Ржев.

В Ржеве состоятся церемонии возложения цветов к мемориалу Советскому солдату, стеле "Ржев - город воинской славы", Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Вечному огню на Соборной горе. На Советской площади города состоится прохождение войск Ржевского гарнизона.

Мероприятия в Твери начнутся с акции "Вальс Победы" на площади Победы, запланированы церемонии возложения цветов к мемориальным объектам. На площади святого благоверного князя Михаила Тверского состоится прохождение войск Тверского территориального гарнизона.

В этом году по решению главы Тверской области Виталия Королева "Бессмертный полк" в Верхневолжье пройдет онлайн.

9 мая торжественные мероприятия также организованы в городах воинской доблести Белом и Зубцове, городе трудовой доблести Бологое, всех муниципальных образованиях Тверской области. Также запланированы праздничные фейерверки.

В Тамбове состоится торжественное прохождение войск Тамбовского территориального гарнизона, сообщает пресс-служба обладминистрации. Ко Дню Победы во всех городах и муниципалитетах региона запланированы концерты, акции во дворах ветеранов, спортивные и культурные события, а также молодежные флешмобы. Акция "Бессмертный полк" в этом году в Тамбовской области пройдет как онлайн, так и в традиционных форматах.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Костромской области, в Костроме 9 мая с самого утра у Вечного огня будет проходить Вахта Памяти. На площади Мира состоятся молебен и церемония возложения цветов к Монументу Славы. Также запланирован митинг и торжественное прохождение войск Костромского гарнизона. В течение дня рядом с площадью для всех желающих будут работать интерактивные площадки. Гости и жители региона также смогут стать участниками акции "Солдатская каша". Завершит праздник большой концерт "Костромская молодежь - Великой Победе".