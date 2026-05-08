Большинство регионов Поволжья отказались от парадов и очного формата "Бессмертного полка" 9 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Празднование Дня Победы в большинстве регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в этом году пройдет с ограничением массовых мероприятий из соображений безопасности.

"Бессмертный полк" онлайн

Власти Чувашии, Башкирии, Удмуртии, Пермского края, Пензенской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской областей в этом году решили отказаться от очного формата проведения "Бессмертного полка".

Массовых шествий не будет и в Саратовской области. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале, "Бессмертный полк" пройдет в цифровом и альтернативном форматах.

"Жители региона смогут разместить фотографии своих героев на окнах квартир, автомобилях или рассказать о них в социальных сетях. Также будет организовано онлайн-шествие "Бессмертного полка", - написал Бусаргин.

В традиционном очном формате эта акция пройдет в Казани и Кирове.

Отмена парадов и салютов

На фоне участившихся атак БПЛА власти также отменили парады и запуск салютов в Перми, Нижнем Новгороде, Чувашии и Удмуртии.

Состоятся парады в Пензе, Кирове, Уфе. В Казани и Самаре они тоже пройдут, но без техники.

Как сообщает мэрия Казани, в столице Татарстана техника будет в этом году представлена на площади Тысячелетия в виде выставки. Казанцы и гости города смогут увидеть там образцы времен Великой Отечественной войны: танки Т-34, ИС-3, самоходную артиллерийскую установку СУ-100, плавающий танк ПТ-76, знаменитую "Катюшу" БМ-1.

В Самаре сократится количество зрителей парада. Если в прошлые годы для гостей было предусмотрено восемь трибун, то в этом будет только две, сообщил начальник специальной службы штаба 2 гвардейской общевойсковой армии, подполковник Андрей Садовников.

В Уфе, по информации вице-премьера правительства Башкирии Ирека Сагитова, парад станет ключевым событием и пройдет по главной улице башкирской столицы - проспекту Октября. В торжественном прохождении примут участие 25 парадных расчетов из числа военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участников СВО полка "Башкортостан" и батальона имени Салавата Юлаева, ветеранов боевых действий и военной службы, курсантов и кадетов учебных заведений в количестве порядка 2 тыс. человек.

Салюты запланированы в Казани, Пензе, Самаре. В других регионах их отменили.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, праздничный концерт на площади Куйбышева в этом году также отменен.

Смена формата

Несмотря на ограничения, памятные и праздничные мероприятия по случаю 9 мая пройдут во всех регионах ПФО, в некоторых - в измененном формате.

Так, в Чувашии состоятся мемориальные акции, уроки мужества, сообщили в правительстве республики. Пройдут возложения цветов к Вечному огню, памятникам воинам и акция "Свечи Победы". Будут работать музеи, учреждения культуры подготовили более тысячи мероприятий.

Решение о смене формата принято главой Чувашии Олегом Николаевым в связи с введением режима ЧС после атаки БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ республики.

В Перми концепция празднования Дня Победы в 2026 году связана с Годом пермской промышленности, сообщается на сайте мэрии. В городе пройдет более 110 мероприятий, включая возложение цветов у монумента "Героям фронта и тыла".

В Пензе главные торжества пройдут у монумента Воинской и Трудовой славы пензенцев. Запланировано проведение и традиционной легкоатлетической эстафеты, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем канале в Мах.

В Нижегородской области в течение мая будет организовано свыше 350 праздничных мероприятий ко Дню Победы. В Нижнем Новгороде основной площадкой празднования станет парк Победы, где пройдет, в том числе, ставший традиционным народный концерт "Военные песни у Кремля", информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Уфе праздничные мероприятия стартуют 8 мая с республиканской акции "Вальс Победы". В этот же день в государственном концертном зале "Башкортостан" пройдет торжественный концерт мастеров искусств Башкирии, сообщил вице-премьер правительства региона. На площади имени Ленина откроется выставка ретро-автомобилей и военной ретротехники в количестве 32 единиц. Она будет работать до 10 мая. 9 мая состоятся церемонии возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе парка Победы и к памятнику генералу Шаймуратову на Советской площади Уфы.

В Казани праздничные мероприятия запланированы на нескольких площадках. Утро 9 мая традиционно начнется с возложения цветов к памятникам. Днем и вечером пройдут концерты и гуляния в парке Победы, Кремле и на улице Баумана, информирует мэрия города.