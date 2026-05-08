В Новгородской и Псковской областях главные мероприятия 9 мая отменили в целях безопасности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В регионах Северо-Западного федерального округа отметят День Победы парадами и шествиями "Бессмертного полка", однако в Новгородской и Псковской областях главные мероприятия 9 мая отменены.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, жители трех десятков населенных пунктов региона примут участие в шествиях "Бессмертных полков".

Кроме того, во всех районах ленинградцы возложат цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, примут участие в торжественно-траурных митингах и легкоатлетических эстафетах.

В пограничном Ивангороде состоится традиционный праздничный концерт "Берега Победы". На сцену у крепости выйдут известные российские исполнители.

"Программа привлекает зрителей не только из Ленинградской области, музыку слушают и с другого берега Нарвы", - отметили в пресс-службе.

Завершатся торжественные мероприятия праздничными салютами.

В Мурманске, Кандалакше и в главной базе Северного флота Североморске состоятся парады, сообщила замгубернатора региона Анна Головина на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. В этом году военная техника на площади в столице Заполярья проходить не будет, но выставку вооружения организуют у ДК им. Кирова.

По словам замгубернатора, праздничные салюты пройдут в Мурманске, Североморске и Мончегорске. Кроме того, во всех муниципалитетах региона состоится акция "Бессмертный полк".

Парад проведут и в Калининграде. По площади Победы пройдет колонна в составе 983 человек и 10 единиц ретро-техники, информировал замкомандующего Балтийским флотом (БФ) вице-адмирал Вячеслав Родионов на совещании в правительстве региона.

По реке Приголе пройдет "Паром Победы" с военнослужащими в исторической форме. А в 22:00 у мемориала 1200 гвардейцам произведут артиллерийский салют 30 залпами.

Шествие "Бессмертного полка" в Калининграде в этом году в очном формате не состоится.

В главной базе БФ Балтийске 9 мая пройдут торжественный митинг на мемориале "Братская могила советских воинов" и праздничный концерт "Победный май".

Торжества в столице Поморья начнутся на площади Мира с возложения цветов и прохождения войск Архангельского территориального гарнизона, сообщил глава города Дмитрий Морев в своем канале в Max. В полдень с Красной пристани стартует шествие "Бессмертного полка".

В праздничный день для горожан выступят творческие коллективы, будут работать полевые кухни, интерактивная площадка Ассоциации ветеранов СВО, состоится акция "Вальс Победы".

Завершится празднование Дня Победы в Архангельске в 19:00 всероссийской минутой молчания. Салют в этом году проводить не будут в связи с обеспечением безопасности в темное время суток.

Акция "Бессмертный полк" пройдет и в Северодвинске. Кроме того, на площади Победы состоится вынос штандартов фронтов, торжественное построение ветеранов боевых действий и курсантов.

"Ярким завершением Дня Победы станет военно-историческая реконструкция: эпизод Петсамо-Киркенесской операции октября 1944 года - штурм позиций горных егерей на подступах к Киркенесу", - отмечает пресс-служба администрации города.

По информации губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, 9 мая жителей и гостей столицы региона ждет масштабный парад с военной техникой. Кроме того, акция "Бессмертный полк" охватит 28 муниципалитетов, более 80 населенных пунктов. Ожидается, что в ней примут участие около 34 тыс. человек.

Торжества по случаю Дня Победы пройдут и в Нарьян-Маре (НАО). Пресс-служба администрации округа сообщает, что праздник начнется с трансляции парада на Красной площади в Москве на уличном экране Дворца культуры "Арктика". В 11:00 на площади Марад сей пройдет акция "Равнение на Победу!". Состоится торжественное построение военнослужащих, сотрудников управления МВД по НАО, главного управления МЧС по НАО, кадетов и юнармейцев. Акция завершится возложением цветов к Вечному огню и Обелиску Победы.

В полдень начнется праздничное гуляние "Победный май". А в 14:00 возле памятника Нарьян-Марским портовикам стартует сбор участников шествия "Бессмертного полка". Колонна жителей округа с портретами героев пройдет по улице Выучейского до площади Марад сей, где торжества завершатся концертом "Песни Победы".

В год 85-летия Карельского фронта в Петрозаводске пройдет "Бессмертный полк". Традиционный парад с маршем военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в этом году отменен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики. В столице Карелии также пройдут торжественные церемонии возложения цветов к мемориальным комплексам "Аллея Памяти и Славы" и "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы", стеле "Город воинской славы", сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска. На площади Кирова запланирована концертная программа, которая завершится фейерверком.

Шествие "Бессмертного полка" также пройдет в приграничном городе Костомукша.

Более 700 мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы, состоятся в Новгородской области. По информации пресс-службы правительства региона, в целях безопасности в Великом Новгороде отменили парад, шествие "Бессмертного полка" и салют, но для горожан и гостей города подготовили более 200 концертов. Под открытым небом, в музеях, библиотеках и других учреждениях откроются около 170 выставок военной тематики. Кроме того, в кинотеатрах покажут классические фильмы о войне. Традиционно вокальные группы приедут к фронтовикам, чтобы исполнить под окнами их домов любимые песни военных лет.

Празднование без парада пройдет и в Псковской области. Глава региона Михаил Ведерников призвал избежать большого скопления людей в целях безопасности. Как сообщила министр культуры области Илианна Петрова, в регионе будут проходить выступления фронтовых бригад, концерты, хоровая акция "Катюша", автопробег по центральным улицам Пскова.

Акция "Бессмертный полк" состоится только онлайн, также организована "Стена памяти" в учреждениях области. В Пскове и Великих Луках "Бессмертный полк" впервые пройдет на городских мультимедийных экранах.

В столице Коми - Сыктывкаре - утром 9 мая возложат цветы на мемориальном комплексе "Вечная слава" и к памятнику "Скорбящий воин". По городу пройдет шествие "Бессмертного полка", состоится парад на Стефановской площади. Днем для горожан будут работать творческие мастерские, состоится литературный марафон "Сыктывкар тыловой", выступят артисты.

Вечером все желающие исполнят народные песни под караоке. Кроме того, в Кировском парке будут работать стилизованные торговые палатки, интерактивные и спортивные зоны. Завершится празднование вечерним концертом на Стефановской площади.